Visite architecturale du groupe scolaire Simone Veil Groupe scolaire Simone Veil Villeurbanne

Visite architecturale du groupe scolaire Simone Veil Samedi 18 octobre, 14h00 Groupe scolaire Simone Veil Métropole de Lyon

Les visite sont limitées à 25 personnes. Ouverture des inscriptions un mois avant depuis notre site internet.

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

Le groupe scolaire Simone Veil a été livré en 2023. Réalisé par un duo associant une architecte, Amelia Tavella, et une artiste Pauline Guerrier, ce bâtiment forme l’entrée ouest du quartier de la Soie. Son enveloppe extérieure composée de briques forme une « peau » complexe et dynamique qui donne une identité très forte à l’ensemble. A travers cette visite à deux voix, découvrez le projet et ses intentions architecturales.

Groupe scolaire Simone Veil 11 Rue Francia, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Bonnevay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

©F.Blair