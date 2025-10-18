Visite architecturale du Rize Le Rize Villeurbanne

Visite architecturale du Rize Samedi 18 octobre, 11h00 Le Rize Métropole de Lyon

Les visites sont limitées à 25 personnes. Ouverture des inscriptions un mois avant depuis notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Connaissez-vous vraiment le Rize ? Ancien centre d’archives du Crédit Lyonnais, le bâtiment est construit au début du XXe siècle au cœur d’une ville industrielle en plein essor. Transformé et réhabilité en lieu culturel en 2008, cette visite vous propose de parcourir ses différents espaces et d’en découvrir le projet architectural. Alexis Stremsdoerfer, architecte chez Commune, déambulera avec vous au sein de ce bâtiment et vous dévoilera les « trucs et astuces » de la reconversion menée à l’époque par Benoît Crepet.

Le Rize 23-25 rue Valentin-Haüy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 57 17 17 https://lerize.villeurbanne.fr/ https://www.instagram.com/lerize.villeurbanne/;https://www.facebook.com/lerize.villeurbanne/;https://www.linkedin.com/company/47191725/ [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/ »}] Ouvert depuis 2008, le Rize a pour vocation de transmettre un récit commun de la ville, construit à partir des archives, des mémoires des habitants et des travaux des chercheurs associés. En travaillant à faire connaître et reconnaître les cultures des Villeurbannais, le Rize contribue à la cohésion sociale : « faire société » à partir du partage des mémoires et de la compréhension du « vivre ensemble » dans les villes d’aujourd’hui.

Passerelle entre passé et présent, entre local et universel, le Rize aide à mieux comprendre la ville d’aujourd’hui et à imaginer celle de demain. Le Rize ne possède pas de parc de stationnement, privilégiez les transports en commun (Itinéraire TCL) :

Métro Ligne A | arrêt Gratte-Ciel (à 15 mn à pied)

Bus C3 | arrêt Blanqui-Centre mémoires & société

Bus C11 | arrêt Arago

Bus C26 | arrêt Grandclément

Bus 198 | arrêt Grandclément

Tram T3 | arrêt Reconnaissance Balzac

Vélo’v | « Mémoires & société » rue Valentin-Haüy

