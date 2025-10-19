Visite architecturale « Falaise, ville reconstruite une architecture à (re)découvrir » Sous le porche (au niveau de la plaque de la première pierre de la Reconstruction) Falaise

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-19

La cité médiévale de Falaise a été fortement marquée par les bombardements de l’été 1944. Lors de sa reconstruction, les architectes ont pris soin de préserver l’identité médiévale de la ville en concevant un bâti moderne mais discret dans l’ensemble, aux tons de pierre calcaire, qui s’intègre harmonieusement dans le paysage urbain.

Accompagnée par l’architecte spécialiste de la Reconstruction de Falaise Eloise et de l’association Falaise Patrimoine, déambulez dans les rues du centre-ville et apprenez à regarder autrement des lieux du quotidien.

Ouvert à tous, sur inscription (places limitées)

2 créneaux 10h30-12h00 et 14h30-16h00 .

Sous le porche (au niveau de la plaque de la première pierre de la Reconstruction) 32 Rue de la Pelleterie Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26 info@falaise-suissenormande.com

English : Visite architecturale « Falaise, ville reconstruite une architecture à (re)découvrir »

Rediscover Falaise town center through its reconstructed history!

The medieval town of Falaise was severely damaged by the bombing raids of summer 1944.

German : Visite architecturale « Falaise, ville reconstruite une architecture à (re)découvrir »

Entdecken Sie das Stadtzentrum von Falaise durch seine rekonstruierte Geschichte neu!

Die mittelalterliche Stadt Falaise wurde von den Bombenangriffen im Sommer 1944 stark gezeichnet.

Italiano :

Riscoprite il centro di Falaise attraverso la sua storia ricostruita!

La città medievale di Falaise è stata gravemente danneggiata dai bombardamenti dell’estate 1944.

Espanol :

Redescubra el centro de Falaise a través de su historia reconstruida

La ciudad medieval de Falaise sufrió graves daños durante los bombardeos del verano de 1944.

