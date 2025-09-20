Visite architecturale (Journées européennes du patrimoine) Lafayette Anticipations Paris
Visite architecturale (Journées européennes du patrimoine) Lafayette Anticipations Paris samedi 20 septembre 2025.
Cette visite vous ouvre exceptionnellement les portes d’un espace habituellement fermé au public : l’atelier de production, où prennent forme les œuvres des artistes en résidence.
À l’occasion de la 42ème édition des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’ingéniosité du projet de Lafayette Anticipations imaginé par l’agence OMA (Rem Koolhaas), qui a métamorphosé un bâtiment historique en un écrin contemporain aux étages mobiles !
Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-20T02:00:00+02:00
fin : 2025-09-22T01:59:59+02:00
Date(s) :
Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/visite-architecturale-journees-europeennes-du-patrimoine-0 +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com