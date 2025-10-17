Visite architecturale : la Chapelle du Bon Sauveur Musée de Normandie Caen

Visite architecturale : la Chapelle du Bon Sauveur Vendredi 17 octobre, 10h30 Musée de Normandie Calvados

Durée 2h, dès 8 ans, lieu de RDV indiqué la veille de la visite.

Joyau de la Reconstruction et propriété de la ville de Caen, cette chapelle a été reconstruite par l’architecte Léon Rême à partir de 1956 sur les fondations de l’ancienne chapelle des Capucins.

Visite proposée par le Musée de Normandie-Château de Caen, dans le cadre du programme « Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen ». Menée par Nadège Orange et Erwan Laigneau Garnier, Musée de Normandie.

Durée : 2h • A partir de 8 ans • Sur réservation / billetterie en ligne • Le lieu de rendez-vous sera indiqué la veille de la visite • Visite non accessible aux PMR.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr/fr-FR/produits?site=2516957942740400664&famille=2519764178880403044 »}] Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Echiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Chapelle du Bon Sauveur, Caen © Erwan Laigneau Garnier