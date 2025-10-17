Visite architecturale : l’avenue du Six-Juin Musée de Normandie Caen

Durée 1h15, dès 8 ans, lieu de RDV communiqué la veille de la visite.

Du château à la gare en passant par la place de la Resistance, l’avenue du 6 juin est l’axe majeur du plan d’urbanisme mis en place par Marc Brillaud de Laujardière pendant la Reconstruction. Cette visite propose de découvrir l’histoire du projet de cette avenue et les différentes particularités de cet axe riche en patrimoine.

Visite proposée par le Musée de Normandie-Château de Caen, dans le cadre du programme « Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen ». Menée par Florent Dufour, guide-conférencier.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr/fr-FR/produits?site=2516957942740400664&famille=2519762420540402920 »}] Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Echiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

