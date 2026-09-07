Visite architecturale : l’école Henri Dès, École Henri Dès, La Remuée

Informations pratiques

Visite architecturale : l’école Henri Dès Samedi 17 octobre, 10h00 École Henri Dès Seine-Maritime

Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Construite à la fin du 19e siècle selon la typologie classique des écoles issues des lois Jules Ferry de la IIIe République, l’école de La Remuée présente des façades à l’esthétique soignée mettant en oeuvre des matériaux locaux, briques et silex. Cet édifice historique, déjà étendu à la fin du 20e siècle, a fait l’objet d’une nouvelle extension contemporaine et d’une restructuration de la cour, avec une attention particulière portée à la végétalisation des espaces extérieurs, au partage de l’espace de récréation et à la gestion de l’eau.

Par Olivier Bressac, architecte, et Franck Gallier, paysagiste-concepteur de l’Atelier Galium

École Henri Dès Rue des Châtaigniers, 76430 La Remuée La Remuée 76430 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}]

Construite à la fin du 19e siècle selon la typologie classique des écoles issues des lois Jules Ferry de la IIIe République, l’école de La Remuée présente des façades à l’esthétique soignée mettant à…

©commune de La Remuée pour PAH