UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Remuée

Visite architecturale : l’école Henri Dès, École Henri Dès, La Remuée

samedi 17 octobre 2026 · École Henri Dès · La Remuée

Visite architecturale : l’école Henri Dès, École Henri Dès, La Remuée

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
École Henri Dès
Adresse
Rue des Châtaigniers, 76430 La Remuée
Ville
76430 La Remuée
Département
Seine-Maritime
Tarif
Nombre de places limité.

Visite architecturale : l’école Henri Dès Samedi 17 octobre, 10h00 École Henri Dès Seine-Maritime

Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Construite à la fin du 19e siècle selon la typologie classique des écoles issues des lois Jules Ferry de la IIIe République, l’école de La Remuée présente des façades à l’esthétique soignée mettant en oeuvre des matériaux locaux, briques et silex. Cet édifice historique, déjà étendu à la fin du 20e siècle, a fait l’objet d’une nouvelle extension contemporaine et d’une restructuration de la cour, avec une attention particulière portée à la végétalisation des espaces extérieurs, au partage de l’espace de récréation et à la gestion de l’eau.
Par Olivier Bressac, architecte, et Franck Gallier, paysagiste-concepteur de l’Atelier Galium

École Henri Dès Rue des Châtaigniers, 76430 La Remuée La Remuée 76430 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}]
Construite à la fin du 19e siècle selon la typologie classique des écoles issues des lois Jules Ferry de la IIIe République, l’école de La Remuée présente des façades à l’esthétique soignée mettant à…

©commune de La Remuée pour PAH

À voir aussi à La Remuée (Seine-Maritime)