Visite architecturale Les coulisses de la basilique, Notre-Dame de Fourvière, Lyon

Informations pratiques

Visite architecturale Les coulisses de la basilique 19 et 20 septembre Notre-Dame de Fourvière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez les « coulisses de la basilique » visite architecturale de la sacristie, de la chapelle, et du choeur.

Notre-Dame de Fourvière Place de Fourvière, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/accueil-au-sanctuaire/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.fourviere.org/les-coulisses-de-la-basilique-avec-un-chapelain-journees-du-patrimoine-1.html »}] Cette œuvre de Pierre Bossan, dont le chantier démarra en 1872, est d’un intérêt majeur dans l’architecture de la deuxième moitié du XIXe siècle, à Lyon mais également en France. En effet, Bossan fut l’un des rares architectes de son temps a avoir su dépasser l’éclectisme dominant de l’époque par la recherche d’une nouvelle architecture. La basilique, avec sa structure extérieure, se présente comme une forteresse blanche et protectrice contrastant avec la richesse des mosaïques et des vitraux colorés qui ornent l’intérieur. La nouvelle église est inaugurée en juin 1896 et érigée en basilique en mars 1897.

Découvrez les « coulisses de la basilique » avec un chapelain.

© Fondation Fourviere