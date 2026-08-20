Visite architecturale, Musée de la Mine Jean le Mineur, Noyant-d’Allier

Informations pratiques

Visite architecturale 17 et 18 octobre Musée de la Mine Jean le Mineur Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T19:00:00+02:00

Visite commentée des bâtiments miniers conçus par Eugène Freyssinet les 17 et 18 octobre ouverts exceptionnellement pour cette occasion et démonstration par des maquettes bois du fonctionnement de certains ouvrages d’art conçus par Eugène Freyssinet le 17 octobre

Musée de la Mine Jean le Mineur 31 Rue de la Mine, 03210 Noyant-d’Allier Noyant-d’Allier 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0768594695 https://centre-animation-m.wixsite.com/musee-mine-noyant L’ensemble des bâtiments a été construit entre 1918 et 1922 par l’entreprise Limousin et conçus par l’ingénieur Eugène Freyssinet. Le site a été opérationnel jusqu’en 1943. Construits en béton armé, le chevalement et les bâtiments d’exploitation sont emblématiques du début de la carrière d’Eugène Freyssinet qui inventa par la suite le béton précontraint. Cet ensemble de bâtiment a la particularité d’être dans le contexte de l’époque, corons, infirmerie, bâtiment administratif et maisons des ingénieurs. Appartenant à la commune de Noyant d’Allier, il est occupé par l’association des Amis de la Mine qui gère le musée Jean le Mineur. Une partie des bâtiments abrite également un salle d’exposition Le Puits des Arts. Parking gratuit

Visite commentée des bâtiments miniers conçus par Eugène Freyssinet les 17 et 18 octobre ouverts exceptionnellement pour cette occasion et démonstration par des maquettes bois du fonctionnement de le…

©amis de la mine de Noyant