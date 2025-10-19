Visite architecturale : Neufchâtel-en-Bray, une reconstruction audacieuse Musée Mathon Durand Neufchâtel-en-Bray

Visite architecturale : Neufchâtel-en-Bray, une reconstruction audacieuse Musée Mathon Durand Neufchâtel-en-Bray dimanche 19 octobre 2025.

Visite architecturale : Neufchâtel-en-Bray, une reconstruction audacieuse Dimanche 19 octobre, 10h00 Musée Mathon Durand Seine-Maritime

Durée 2h, RDV devant musée Mathon-Durand.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T12:00:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T12:00:00

Embarquez pour une visite de Neufchâtel-en-Bray à travers le prisme de son Patrimoine reconstruit. Partiellement détruite par les bombardements de mai et juin 1940, elle a su se réinventer avec un charme et une variété préservant son aspect de ville dynamique et riche.

À travers cette visite, l’architecte conseillère du CAUE vous replongera dans l’histoire de la ville. Avec elle, vous essayerez de décrypter les procédés que les architectes ont pu utiliser pour donner à cette ville « neuve » un aspect de ville typique normande.



Au programme : L’évocation des méthodes constructives utilisées pour comprendre les rouages et les nouveautés techniques ayant permis de reconstruire efficacement et durablement les bâtiments tout en préservant leur identité normande.

Musée Mathon Durand Musée Mathon Durand, Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1591203655969?aff=oddtdtcreator »}]

Embarquez pour une visite de Neufchâtel-en-Bray à travers le prisme de son Patrimoine reconstruit.

© CAUE 76