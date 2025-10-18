Visite architecturale : Poitiers, Art déco Le Palais Poitiers

Visite architecturale : Poitiers, Art déco Le Palais Poitiers samedi 18 octobre 2025.

Visite architecturale : Poitiers, Art déco Samedi 18 octobre, 15h00 Le Palais Vienne

Gratuit. Sur inscription auprès du Palais de Poitiers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Poitiers conserve un patrimoine Art déco remarquable, témoin du dynamisme de l’entre-deux-guerres. Façades sculptées, lignes géométriques et matériaux nobles racontent l’élégance et la modernité des années 1930. Cette promenade urbaine propose de (re)découvrir des édifices publics et privés emblématiques de ce style, souvent méconnus, qui ponctuent encore aujourd’hui le paysage de la ville.

Le Palais 10 place Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 http://poitiers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 32 16 64 »}, {« type »: « email », « value »: « palais@poitiers.fr »}] Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au XIXe siècle. Après avoir été lieu du pouvoir, ducal et royal, puis palais de justice, il entre aujourd’hui dans une nouvelle ère dédiée à la rencontre entre les habitantes et habitants et à la valorisation de projets culturels, citoyens et scientifiques en lien avec les acteurs du territoire. Il est aussi un lieu en devenir dont la réhabilitation offre une belle opportunité pour imaginer un nouveau cœur de ville autour du Palais, à travers de nouveaux usages et de nouvelles habitudes de circulation.

Journées nationales de l’architecture

© Ville de Poitiers, Daniel PROUX