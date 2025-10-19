Visite architecturale sur la Reconstruction de Pont-l’Evêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Visite architecturale sur la Reconstruction de Pont-l’Evêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque dimanche 19 octobre 2025.

Durée 1h30, 7€ adultes, 3€ enfants, 4€ tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:30:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:30:00

Visite guidée inédite dispensée par Sophie Nothias-Talansier, guide conférencière.

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau 14130 Pont-l’Evêque Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie 02 31 64 12 77 https://www.terredauge-tourisme.fr/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.terredauge-tourisme.fr/event/visite-sur-la-reconstruction-de-pont-l-eveque-78/register »}]

Journées nationales de l’architecture

©IWM