Visite architecturale : Sur les traces de Mailly Castillet Perpignan

Visite architecturale : Sur les traces de Mailly Castillet Perpignan dimanche 19 octobre 2025.

Visite architecturale : Sur les traces de Mailly Dimanche 19 octobre, 10h30 Castillet Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:30 – 2025-10-19T12:00

Fin : 2025-10-19T10:30 – 2025-10-19T12:00

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

Au 18e siècle, Augustin-Joseph de Mailly a modernisé et transformé Perpignan. Cette visite guidée vous emménera dans une époque d’innovation urbaine où Mailly fonde l’académie militaire, rénove l’Université, crée des jardins… Découvrez Perpignan au siècle des Lumières.

Castillet Place de la Victoire, Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://boutique.perpignantourisme.com »}] Symbole emblématique de la ville, le Castillet fut tour à tour porte fortifiée, prison d’État et aujourd’hui musée des arts et traditions populaires catalanes.

Construit dès la fin du XIVᵉ siècle, ce monument singulier se compose de trois parties distinctes :

– le Grand Castillet, ouvrage défensif initial érigé vers 1368,

– le Petit Castillet ou porte Notre-Dame, ajouté à la fin du XVᵉ siècle,

– un bastion polygonal, construit en 1542 pour renforcer sa protection.

Son architecture militaire, unique en son genre, mêle puissance défensive et esthétique : crénelages, tourelles et décors d’inspiration mauresque en font un repère visuel fort, au cœur du patrimoine perpignanais.

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan