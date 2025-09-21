Visite architecture de la MÉCA Frac MÉCA Bordeaux

Visite architecture de la MÉCA Frac MÉCA Bordeaux dimanche 21 septembre 2025.

Visite architecture de la MÉCA Dimanche 21 septembre, 11h30, 15h00 Frac MÉCA Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire. À destination de publics adolescents ou adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir l’histoire de ce bâtiment contemporain, inauguré en 2019 et conçu par BIG, l’agence d’architecture danoise de Bjarke Ingels.

Frac MÉCA 5 parvis Corto Maltese, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556247136 https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr https://www.facebook.com/fracmeca/;https://www.instagram.com/fracmeca/;https://www.youtube.com/channel/UCu73t9CvTrp1z6Tei4XtmXQ/featured;https://twitter.com/fracmeca/ [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-de-reservation-individuel-1747899111 »}] Riche de plus de 1 600 œuvres, la collection du Frac MÉCA s’est constituée depuis sa création en 1982.

A partir de cette collection, le Frac développe des actions de sensibilisation à l’art de notre temps en direction d’un public le plus large possible (individuels, groupes, familles, scolaires, personnes en situation de handicap…) dans toute la région. Depuis 2019, le Frac est installé à la MÉCA, bâtiment contemporain financé par la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’Etat, dans lequel il programme plusieurs expositions par an et toute une série d’événements culturels (conférences, rencontres, projections, ateliers…). Contribution libre à partir de 2€ – Pay as you feel. Entrée gratuite le 1er dimanche du mois. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite pour les porteurs de la Carte jeune.

Venez découvrir l’histoire de ce bâtiment contemporain, inauguré en 2019 et conçu par BIG, l’agence d’architecture danoise de Bjarke Ingels.

© Antoine Fouchard