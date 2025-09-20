Visite « Architecture » du plateau de la Baille et du musée des Ursulines Musée des Ursulines Mâcon

Visite « Architecture » du plateau de la Baille et du musée des Ursulines Musée des Ursulines Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Visite « Architecture » du plateau de la Baille et du musée des Ursulines 20 et 21 septembre Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Apprenez-en davantage sur l’architecture à travers les siècles autour du plateau de la Baille et du musée grâce aux interventions d’un médiateur culturel et à ses médiations ludiques. Visite proposée en continu, selon l’affluence.

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 38 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Découvrez au musée des Ursulines l’archéologie régionale, l’ethnographie (travail de la vigne, mobilier, poteries du Val de Saône), Alphonse de Lamartine et les beaux-arts européens de la Renaissance au XXe siècle.

Apprenez-en davantage sur l’architecture à travers les siècles autour du plateau de la Baille et du musée grâce aux interventions d’un médiateur culturel et à ses médiations ludiques. Visite proposée…

© E. Gatheron / Ville de Mâcon