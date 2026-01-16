Visite « Architecture et matériaux » Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes Dimanche 1 février, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Chaque premier dimanche du mois, découvrez le nouveau site du Musée des beaux-arts : entre grand ensemble et rénovation urbaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T16:15:00.000+01:00

02.23.62.25.15 museemaurepas@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



