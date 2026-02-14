Visite « Architecture et matériaux », Musée des beaux-arts – Maurepas, Rennes

Visite « Architecture et matériaux » Dimanche 5 avril, 15h30 Musée des beaux-arts – Maurepas Ille-et-Vilaine

Gratuit

Chaque premier dimanche du mois, découvrez le nouveau site du Musée des beaux-arts : entre grand ensemble et rénovation urbaine.

Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Musée des beaux-arts de Rennes