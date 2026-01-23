Visite « Architecture et matériaux » Musée Quai Zola Rennes Dimanche 1 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2026-03-01T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T16:15:00.000+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



