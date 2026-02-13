Visite « Architecture et matériaux », Musée Quai Zola, Rennes

Visite « Architecture et matériaux » Dimanche 1 mars, 15h30 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T15:30:00+01:00 – 2026-03-01T16:15:00+01:00

Fin : 2026-03-01T15:30:00+01:00 – 2026-03-01T16:15:00+01:00

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-architecture-et-materiaux-2 »}]

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles. Visite guidée tout public Maurepas