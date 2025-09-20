Visite : archives départementales du Gard Archives départementales du Gard Nîmes

Visite : archives départementales du Gard Archives départementales du Gard Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Inscription du 15 au 19 septembre. Départs à 10h15, 11h, 12h, 13h30, 14h15 et 15h. Durée : 1h. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T16:00:00

Cette visite guidée vous offre une occasion unique de découvrir le fonctionnement des archives, souvent méconnues du grand public.

Comment les documents sont-ils collectés, classés, conservés ? Quelles histoires révèlent-ils ?

Vous aurez également le privilège d’observer de rares pièces originales : documents anciens, manuscrits, plans, registres qui témoignent de la mémoire collective et de l’histoire locale.

Une exploration fascinante au cœur du patrimoine écrit.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France

