Visite Arrêt sur objets Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes 13 juillet et 10 août Ille-et-Vilaine

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Un focus sur la sélection d’objets proposée par Isabelle Arthuis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-13T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-10T16:00:00.000+02:00

Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Rennes Ille-et-Vilaine