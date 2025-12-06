Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite art moderne et art contemporain Musée Quai Zola Rennes Samedi 6 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Venez (re)découvrir les collections d’art moderne et d’art contemporain du musée.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-06T16:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-06T17:00:00.000+01:00

 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-art-moderne-et-contemporain-3

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine