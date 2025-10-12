Visite Art moderne et contemporain Musée Quai Zola Rennes

Visite Art moderne et contemporain Musée Quai Zola Rennes Dimanche 12 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Voyagez entre 20e et 21e siècle à travers les collections permanentes.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-10-12T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T17:00:00.000+02:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine