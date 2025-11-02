Visite Art moderne et contemporain Musée Quai Zola Rennes

Visite Art moderne et contemporain Musée Quai Zola Rennes Dimanche 2 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Voyagez entre 20e et 21e siècle à travers les collections permanentes.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-02T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T15:30:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-art-moderne-et-contemporain-2

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine