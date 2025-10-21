Visite artistes femmes Musée Quai Zola Rennes

Visite artistes femmes Musée Quai Zola Rennes Mardi 21 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez une sélection d’œuvres réalisées par des artistes femmes.

**Entrez libres au Musée ! **Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-10-21T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T16:45:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-artistes-femmes

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine