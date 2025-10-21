Visite artistes femmes Musée Quai Zola Rennes

Visite artistes femmes Musée Quai Zola Rennes

Visite artistes femmes Musée Quai Zola Rennes mardi 21 octobre 2025.

Visite artistes femmes Musée Quai Zola Rennes Mardi 21 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez une sélection d’œuvres réalisées par des artistes femmes.

**Entrez libres au Musée ! **Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-21T16:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-21T16:45:00.000+02:00

1
 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-artistes-femmes

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine