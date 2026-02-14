Visite artistes femmes, Musée Quai Zola, Rennes

Visite artistes femmes Mardi 17 février, 16h00 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Partez à la découverte des collections à travers des œuvres réalisées par des artistes femmes. Visite guidée tout public Quai Zola