Visite artistique du palais de Justice Palais de Justice Orléans

Les places sont limitées à 15 par créneau de visite, il est impératif de s’inscrire sur le lien indiqué, ainsi que chaque personne d’un même groupe.

Le palais de Justice ouvre ses portes pour une visite culturelle, historique mais aussi artistique, en collaboration avec le conservatoire à rayonnement départemental de musique, de danse et de théâtre d’Orléans

Pendant une heure, les professionnels de l’institution judiciaire vous feront découvrir les couloirs et salles d’audience, accompagnés d’interventions des élèves du conservatoire dans les différents espaces parcourus.

Trois visites sont prévues le samedi 20 septembre, à 13h00, 14h15 et 15h30.

Afin de participer il est impératif de s’inscrire, les visites étant limitées à 15 personnes par créneau, en cliquant sur le lien indiqué ci-dessous.

Palais de Justice 44 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 74 58 34 https://www.cours-appel.justice.fr/orleans http://www.cdad-loiret.fr/index.php [{« type »: « link », « value »: « https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETES-JUSTICE2/JEP2025/questionnaire.htm »}] Palais néo-classique inauguré en 1824 selon les plans de l’architecte François-Narcisse Pagot. Il a connu de nombreuses opérations d’extension. Il accueille aujourd’hui la cour d’appel, le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes. Proche de la gare d’Orléans et du tramway

