Visite artistique en famille Musée de l’Échevinage Saintes 9 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Visite artistique en famille Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-30

2025-08-20

Observez, admirez et décelez les secrets des peintres exposés au musée des Beaux-Arts de Saintes.

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 52 39

English :

Observe, admire and decipher the secrets of the painters exhibited at the Musée des Beaux-Arts in Saintes.

German :

Beobachten, bewundern und entschlüsseln Sie die Geheimnisse der Maler, die im Musée des Beaux-Arts in Saintes ausgestellt sind.

Italiano :

Osservare, ammirare e scoprire i segreti dei pittori esposti al Musée des Beaux-Arts di Saintes.

Espanol :

Observe, admire y descubra los secretos de los pintores expuestos en el Museo de Bellas Artes de Saintes.

