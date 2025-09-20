Visite artistique et contée Rue du Vernay Nivolas-Vermelle
Visite artistique et contée Rue du Vernay Nivolas-Vermelle samedi 20 septembre 2025.
Visite artistique et contée
Rue du Vernay Parc du château de Montcizet Nivolas-Vermelle Isère
Début : 2025-09-20 16:30:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20
Exposition « Portées voyageuses » et promenade artistique au château de Montcizet.
Exposition des œuvres de la collagiste Chris Tell.T dans la nature et promenade artistique contée avec la conteuse Catherine Feriol
Rue du Vernay Parc du château de Montcizet Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 92 19 35 mairie@nivolas-vermelle.fr
English :
Portées voyageuses » exhibition and art walk at Château de Montcizet.
Exhibition of works by collagist Chris Tell.T in nature and artistic walk with storyteller Catherine Feriol
German :
Ausstellung « Portées voyageuses » und Kunstspaziergang im Schloss Montcizet.
Ausstellung der ?uvres der Collagekünstlerin Chris Tell.T in der Natur und erzählter Kunstspaziergang mit der Erzählerin Catherine Feriol
Italiano :
Mostra « Portées voyageuses » e passeggiata artistica al Castello di Montcizet.
Mostra di opere del collagista Chris Tell.T in campagna e passeggiata artistica con la narratrice Catherine Feriol
Espanol :
Exposición « Portées voyageuses » y paseo artístico en el castillo de Montcizet.
Exposición de obras del collagista Chris Tell.T en el campo y paseo artístico con la cuentacuentos Catherine Feriol
