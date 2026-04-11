Troyes

Visite-atelier A la découverte d’un prince

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Un(e) médiateur-rice culturelle des musées de la Ville de Troyes les guide dans l’exposition à la rencontre d’un personnage exceptionnel de l’âge du Fer le prince de Lavau. À travers l’observation des objets retrouvés dans sa tombe bijoux, vaisselle, objets précieux ils apprennent comment les archéologues reconstituent l’histoire du passé.



La visite se prolonge par un atelier créatif et ludique.

Les enfants peuvent repartir avec leur création.



Réservation obligatoire. .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

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English :

L’événement Visite-atelier A la découverte d’un prince Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne