Visite & atelier à la Ressourcerie le Dirigeable Ressourcerie le Dirigeable Aubagne mercredi 1 octobre 2025.
Mercredi 1er octobre 2025 de 9h à 12h. Ressourcerie le Dirigeable 80 avenue de la Fleuride Aubagne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-01 09:00:00
fin : 2025-10-01 12:00:00
2025-10-01
À l’occasion, de la semaine du réemploi solidaire, la Ressourcerie vous prévoit une matinée pour plonger dans l’univers du réemploi !
Au programme
9h à 12h Atelier décoration de vaisselle
9h30 et 11h30 Une immersion unique dans nos coulisses .
Ressourcerie le Dirigeable 80 avenue de la Fleuride Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 47 86 accueil.ressourcerie@evolio.fr
English :
As part of Solidarity Reuse Week, La Ressourcerie is planning a morning for you to delve into the world of reuse!
German :
Anlässlich der Woche des solidarischen Wiederverwendens plant die Ressourcerie einen Vormittag, an dem Sie in die Welt des Wiederverwendens eintauchen können!
Italiano :
Nell’ambito della Settimana del Riuso Solidale, La Ressourcerie organizza una mattinata all’insegna del divertimento e della scoperta del mondo del riuso!
Espanol :
En el marco de la Semana de la Reutilización Solidaria, La Ressourcerie organiza una mañana de descubrimiento y diversión en el mundo de la reutilización
