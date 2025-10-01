Visite & atelier à la Ressourcerie le Dirigeable Ressourcerie le Dirigeable Aubagne

Visite & atelier à la Ressourcerie le Dirigeable Ressourcerie le Dirigeable Aubagne mercredi 1 octobre 2025.

Visite & atelier à la Ressourcerie le Dirigeable

Mercredi 1er octobre 2025 de 9h à 12h. Ressourcerie le Dirigeable 80 avenue de la Fleuride Aubagne Bouches-du-Rhône

À l’occasion, de la semaine du réemploi solidaire, la Ressourcerie vous prévoit une matinée pour plonger dans l’univers du réemploi !

Au programme

9h à 12h Atelier décoration de vaisselle

9h30 et 11h30 Une immersion unique dans nos coulisses .

Ressourcerie le Dirigeable 80 avenue de la Fleuride Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 47 86 accueil.ressourcerie@evolio.fr

English :

As part of Solidarity Reuse Week, La Ressourcerie is planning a morning for you to delve into the world of reuse!

German :

Anlässlich der Woche des solidarischen Wiederverwendens plant die Ressourcerie einen Vormittag, an dem Sie in die Welt des Wiederverwendens eintauchen können!

Italiano :

Nell’ambito della Settimana del Riuso Solidale, La Ressourcerie organizza una mattinata all’insegna del divertimento e della scoperta del mondo del riuso!

Espanol :

En el marco de la Semana de la Reutilización Solidaria, La Ressourcerie organiza una mañana de descubrimiento y diversión en el mundo de la reutilización

