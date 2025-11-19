Visite atelier « A table ! » Musée de Valence Valence

Visite atelier « A table ! » Musée de Valence Valence mercredi 19 novembre 2025.

Visite atelier « A table ! »

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Dans le cadre de « Hop Hop Hop ! Le musée en famille ».

Miam, ça a l’air bon ! Vous savez comment ils mangeaient les Romains ? Et à la Préhistoire, comment ils faisaient cuire leur mammouth ?

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of « Hop Hop Hop! Le musée en famille ».

Yum, that looks good! Do you know how the Romans ate? And in prehistoric times, how they cooked their mammoth?

German :

Im Rahmen von « Hop Hop Hop! Das Museum mit der Familie ».

Yummy, das sieht gut aus! Wissen Sie, wie die Römer gegessen haben? Und wie sie in der Urzeit ihr Mammut kochten?

Italiano :

Nell’ambito di « Hop Hop Hop! Il museo della famiglia ».

Sembra buono! Sapete come mangiavano i Romani? E nella preistoria, come cucinavano i mammut?

Espanol :

¡En el marco de « Hop Hop Hop! El museo de la familia ».

¡Qué buena pinta! ¿Sabes cómo comían los romanos? Y en la prehistoria, ¿cómo cocinaban los mamuts?

