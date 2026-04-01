Visite/atelier ados Les couleurs du passé de la colorisation à l’intelligence artificielle Musée Le Faouët

Le Faouët

Visite/atelier ados Les couleurs du passé de la colorisation à l’intelligence artificielle

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Profitez des vacances pour découvrir la nouvelle exposition temporaire du musée du Faouët! Et après une visite enrichissante, donnez vie aux cartes postales dans un atelier ludique et original ! Faites l’expérience de la colorisation manuelle et de celle générée par l’intelligence artificielle. Alors, êtes-vous plutôt manuel ou plutôt branché nouvelles technologies ? Venez le découvrir lors de cet atelier. Pour les 12-15 ans. Sur réservation. .

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27

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English :

L’événement Visite/atelier ados Les couleurs du passé de la colorisation à l’intelligence artificielle Le Faouët a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan