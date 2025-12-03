Visite-Atelier adulte Atelier mosaïque Décors et ornements Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Après une découverte de l’exposition, réalisez une mosaïque à partir des nombreux motifs du Pavillon du Verdurier.
– Visite Atelier de 2h
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
