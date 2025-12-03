Visite-Atelier adulte Atelier mosaïque Décors et ornements

Limoges Haute-Vienne

2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Après une découverte de l’exposition, réalisez une mosaïque à partir des nombreux motifs du Pavillon du Verdurier.

– Visite Atelier de 2h

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

+33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

