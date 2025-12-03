Visite-Atelier adulte L’Art déco en croquis à vos crayons

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Après une balade commentée du quartier Jaurès, venez ensuite réaliser des dessins en vous inspirant des détails architecturaux du centre-ville.

En partenariat avec les centres culturels municipaux.

– Visite Atelier de 2h

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

English : Visite-Atelier adulte L’Art déco en croquis à vos crayons

L’événement Visite-Atelier adulte L’Art déco en croquis à vos crayons Limoges a été mis à jour le 2025-11-30 par OT Limoges Métropole