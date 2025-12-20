Visite-atelier adultes De l’énergie des oeuvres à l’énergie du corps Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-atelier adultes De l’énergie des oeuvres à l’énergie du corps

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

Vivez une expérience sensorielle autour de l’exposition Les Énergies de la terre avec un atelier guidé par la sophrologue Catherine Jeannot. Après une déambulation dans les salles avec une guide-conférencière, place à un atelier de sophrologie pour réveiller votre créativité sur tout type de support.

Réservation sur le site web en lien. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

