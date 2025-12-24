Visite-atelier adultes Du geste au four Anagama, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-atelier adultes Du geste au four Anagama

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

Créez votre tasse à thé japonaise Yuonomi avec la technique du pincé, guidés par la céramiste Juliette Lepetit. Entre gestes spontanés, matières brutes et cuisson au four traditionnel Anagama, vivez la porcelaine dans sa forme la plus naturelle. Les productions pourront être récupérées quelques semaines après l’activité. .

