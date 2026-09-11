Visite-atelier adultes Fabriquez votre boule de Noël avec Anne Merlet, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 17 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite-atelier adultes Fabriquez votre boule de Noël avec Anne Merlet, céramiste
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Noël au musée! Anne Merlet revient au musée pour vous apprendre à couler une boule de Noël en porcelaine de Limoges ! Étudiez la technique du coulage au cœur du musée, puis laissez-vous guider par les conseils de la céramiste. Vous pourrez ainsi réaliser un merveilleux souvenir à accrocher chez vous en décembre. Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité.
Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Visite-atelier adultes Fabriquez votre boule de Noël avec Anne Merlet, céramiste
L’événement Visite-atelier adultes Fabriquez votre boule de Noël avec Anne Merlet, céramiste Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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