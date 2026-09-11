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Visite-atelier adultes Fabriquez votre boule de Noël avec Anne Merlet, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges

samedi 17 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Visite-atelier adultes Fabriquez votre boule de Noël avec Anne Merlet, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10

Limoges

Visite-atelier adultes Fabriquez votre boule de Noël avec Anne Merlet, céramiste

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Noël au musée! Anne Merlet revient au musée pour vous apprendre à couler une boule de Noël en porcelaine de Limoges ! Étudiez la technique du coulage au cœur du musée, puis laissez-vous guider par les conseils de la céramiste. Vous pourrez ainsi réaliser un merveilleux souvenir à accrocher chez vous en décembre. Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité.
Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Visite-atelier adultes Fabriquez votre boule de Noël avec Anne Merlet, céramiste

L’événement Visite-atelier adultes Fabriquez votre boule de Noël avec Anne Merlet, céramiste Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

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