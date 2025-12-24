Visite-atelier adultes Pétales d’argile, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Visite-atelier adultes Pétales d’argile, Musée national Adrien Dubouché Limoges samedi 14 mars 2026.
Visite-atelier adultes Pétales d’argile
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre
De février à avril, les Tables des porcelainiers du musée accueillent les œuvres de Mellie Branchereau. Découvrez son univers et l’importance qu’elle accorde à l’énergie du geste. La céramiste vous initiera ensuite à sa technique des pétales d’argile pour créer un cadre floral. Après cuisson elle y glissera un miroir ! Les productions pourront être récupérées quelques semaines après l’activité. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite-atelier adultes Pétales d’argile
L’événement Visite-atelier adultes Pétales d’argile Limoges a été mis à jour le 2025-12-23 par Terres de Limousin