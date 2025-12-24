Visite-atelier adultes Pétales d’argile, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-atelier adultes Pétales d’argile

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

De février à avril, les Tables des porcelainiers du musée accueillent les œuvres de Mellie Branchereau. Découvrez son univers et l’importance qu’elle accorde à l’énergie du geste. La céramiste vous initiera ensuite à sa technique des pétales d’argile pour créer un cadre floral. Après cuisson elle y glissera un miroir ! Les productions pourront être récupérées quelques semaines après l’activité. .

