Visite-atelier adultes – Pochoir et sgraffito : tableau en grès – avec Gabriel Gillies, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Visite-atelier adultes – Pochoir et sgraffito : tableau en grès – avec Gabriel Gillies, céramiste

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 14:30:00

fin : 2026-12-05 16:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Participez à un atelier de peinture sur grès animé par Gabriel Gillies. Laissez-vous inspirer par l’univers du bestiaire puis, sous les conseils techniques du céramiste, apprenez à maîtriser ses techniques de pochoir et de sgraffito ! Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité. Sur réservation. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-atelier adultes – Pochoir et sgraffito : tableau en grès – avec Gabriel Gillies, céramiste

L’événement Visite-atelier adultes – Pochoir et sgraffito : tableau en grès – avec Gabriel Gillies, céramiste Limoges a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres de Limousin