Visite-atelier adultes – Pochoir et sgraffito : tableau en grès – avec Gabriel Gillies, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 5 décembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite-atelier adultes – Pochoir et sgraffito : tableau en grès – avec Gabriel Gillies, céramiste
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:30:00
fin : 2026-12-05 16:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Participez à un atelier de peinture sur grès animé par Gabriel Gillies. Laissez-vous inspirer par l’univers du bestiaire puis, sous les conseils techniques du céramiste, apprenez à maîtriser ses techniques de pochoir et de sgraffito ! Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité. Sur réservation. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Visite-atelier adultes – Pochoir et sgraffito : tableau en grès – avec Gabriel Gillies, céramiste
L’événement Visite-atelier adultes – Pochoir et sgraffito : tableau en grès – avec Gabriel Gillies, céramiste Limoges a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres de Limousin
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