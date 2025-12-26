Visite-atelier adultes Terrazzo de porcelaine recyclée, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-atelier adultes Terrazzo de porcelaine recyclée

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre et des Journées européennes des métiers d’art

Outrage Studio propose un atelier qui allie écologie et exploration sensible des déchets de porcelaine issus des manufactures du Limousin. Les participants découvriront le terrazzo, une technique qui offre une seconde vie à ces rebuts en les transformant en une matière décorative et durable. Les productions pourront être récupérées quelques semaines après l’activité. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

