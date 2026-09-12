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Visite-atelier adultes Vase à double paroi avec Inès Gil, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges

dimanche 13 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Visite-atelier adultes Vase à double paroi avec Inès Gil, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10

Limoges

Visite-atelier adultes Vase à double paroi avec Inès Gil, céramiste

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Découvrez l’univers poétique et technique d’Inès Gil lors d’un atelier inédit. Rappelant la célèbre technique de la porcelaine réticulée, prêtez-vous au jeu et, à votre tour, ajourez votre futur vase à double paroi. Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité. Sur réservation.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Visite-atelier adultes Vase à double paroi avec Inès Gil, céramiste

L’événement Visite-atelier adultes Vase à double paroi avec Inès Gil, céramiste Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

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