Visite-atelier adultes Vase à double paroi avec Inès Gil, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Visite-atelier adultes Vase à double paroi avec Inès Gil, céramiste

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Découvrez l’univers poétique et technique d’Inès Gil lors d’un atelier inédit. Rappelant la célèbre technique de la porcelaine réticulée, prêtez-vous au jeu et, à votre tour, ajourez votre futur vase à double paroi. Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité. Sur réservation. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

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English : Visite-atelier adultes Vase à double paroi avec Inès Gil, céramiste

L’événement Visite-atelier adultes Vase à double paroi avec Inès Gil, céramiste Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin