Visite & atelier Apprentis fresquistes RDV devant l’église de Saint-Georges-Lagricol Saint-Georges-Lagricol

Visite & atelier Apprentis fresquistes

RDV devant l’église de Saint-Georges-Lagricol Le bourg Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi et 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Après l’observation des peintures murales de l’église, les participants sont initiés à la technique de la fresque ! Une visite-atelier ludique pour découvrir les gestes et savoir-faire des fresquistes et expérimenter cet art ancestral.

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RDV devant l’église de Saint-Georges-Lagricol Le bourg Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

After observing the church?s murals, participants are introduced to the fresco technique! A playful visit-workshop to discover the gestures and skills of fresco artists and experiment with this ancestral art.

L’événement Visite & atelier Apprentis fresquistes Saint-Georges-Lagricol a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay