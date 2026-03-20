Visite & atelier Apprentis fresquistes RDV devant l’église de Saint-Georges-Lagricol Saint-Georges-Lagricol
Visite & atelier Apprentis fresquistes RDV devant l’église de Saint-Georges-Lagricol Saint-Georges-Lagricol jeudi 23 juillet 2026.
Visite & atelier Apprentis fresquistes
RDV devant l’église de Saint-Georges-Lagricol Le bourg Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
demandeurs d’emploi et 18-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Après l’observation des peintures murales de l’église, les participants sont initiés à la technique de la fresque ! Une visite-atelier ludique pour découvrir les gestes et savoir-faire des fresquistes et expérimenter cet art ancestral.
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RDV devant l’église de Saint-Georges-Lagricol Le bourg Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
After observing the church?s murals, participants are introduced to the fresco technique! A playful visit-workshop to discover the gestures and skills of fresco artists and experiment with this ancestral art.
L’événement Visite & atelier Apprentis fresquistes Saint-Georges-Lagricol a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay