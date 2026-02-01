Visite-atelier Aquarelle Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas
Visite-atelier Aquarelle Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas mardi 24 février 2026.
Visite-atelier Aquarelle
Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2026-02-24 10:30:00
fin : 2026-02-24 11:30:00
2026-02-24
Après avoir observé trois œuvres du musée inspirées par des paysages, des couleurs ou des histoires de Plougastel, les petits et grands échangeront avec l’animatrice. Vous laisserez place à votre création ! Expérimentez l’aquarelle en réalisant votre propre œuvre.
Informations pratiques
Conseillé à partir de 6 ans.
Durée 1h.
Le règlement s’effectuera le jour J de l’animation, à la boutique du musée (6 rue de l’église à l’Office de Tourisme de Plougastel).
Réservation obligatoire auprès du musée par téléphone, par mail ou à la boutique du musée. .
Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
