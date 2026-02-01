Visite-atelier Aquarelle Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas

Visite-atelier Aquarelle

Plougastel-Daoulas

Début : 2026-02-24 10:30:00

fin : 2026-02-24 11:30:00

2026-02-24

Après avoir observé trois œuvres du musée inspirées par des paysages, des couleurs ou des histoires de Plougastel, les petits et grands échangeront avec l’animatrice. Vous laisserez place à votre création ! Expérimentez l’aquarelle en réalisant votre propre œuvre.

Informations pratiques

Conseillé à partir de 6 ans.

Durée 1h.

Le règlement s’effectuera le jour J de l’animation, à la boutique du musée (6 rue de l’église à l’Office de Tourisme de Plougastel).

Réservation obligatoire auprès du musée par téléphone, par mail ou à la boutique du musée. .

