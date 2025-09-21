Visite-atelier « Archéologie, mode d’emploi » Musée d’histoire locale Rueil-Malmaison

Visite-atelier « Archéologie, mode d’emploi » Dimanche 21 septembre, 10h00 Musée d’histoire locale Hauts-de-Seine

Réservation obligatoire avant le vendredi 19 septembre

À travers une visite guidée centrée sur les découvertes archéologiques réalisées à Rueil, vous êtes invités à remonter le fil du temps pour comprendre comment les vestiges éclairent notre histoire locale. En salle d’atelier, découvrez les coulisses du travail d’archéologue en vous initiant aux différentes spécialités du métier.

Musée d'histoire locale Pl du 11 Novembre 1918 et des Anciens Combattants, 92500 Rueil-Malmaison, France Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0147326650 https://www.villederueil.fr/fr/musee-dhistoire-locale Souvenirs de la guerre de 1870. Salle consacrée à Edouard Belin (1876 – 1963) inventeur, créateur en 1907 du procédé de photolégraphie et de la télautographie. Collection exceptionnelle de 1.600 figurines représentant la Grande Armée de Napoléon Départ de la station RER A, bus 144 ou 467 avec arrêt « Centre-ville »

