Visite-atelier Atelier canards avec l’artiste Anthony Bortoluzzi Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-atelier Atelier canards avec l’artiste Anthony Bortoluzzi

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Limoges et avec l’artiste Anthony Bortoluzzi. À l’occasion de l’exposition Faire Moderne au musée des Beaux-Arts de Limoges, complétez votre visite avec quelques œuvres Art déco provenant des manufactures de Limoges ! Leurs formes et leurs décors vous serviront d’inspiration pour la création de votre propre canard en porcelaine, avec l’aide de l’artiste Anthony Bortoluzzi. Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 10 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

