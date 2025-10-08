Visite-atelier au Musée Fernand Léger André Mare La ville à la manière de Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Visite-atelier au Musée Fernand Léger André Mare La ville à la manière de Fernand Léger

Musée Fernand Léger André Mare
6 rue de l'hôtel de ville
Argentan
Orne

19 février 2026, 14:30-16:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19

La visite atelier propose un temps d’échange sur l’histoire des deux artistes et l’observation des œuvres. Cette petite visite (45min) est suivie d’un atelier créatif (45min) pendant lequel vous pourrez explorer votre créativité et appréhender l’art en vous inspirant de Fernand Léger et sa manière de représenter la ville

Lors de cet atelier, les participants seront invités à choisir des formes extraites d’œuvres de Fernand Léger, les découper, les assembler et les coller afin de composer une ville rêvée ou imaginaire. Plusieurs niveaux d’atelier sont proposés pour que chacun puisse créer librement.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation

Places limitées Réservation conseillée .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

