Visite-atelier au Musée Fernand Léger André Mare Le motif floral art déco d’André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Visite-atelier au Musée Fernand Léger André Mare Le motif floral art déco d’André Mare

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

La visite atelier propose un temps d’échange sur l’histoire des deux artistes et l’observation des œuvres. Cette petite visite (45min) est suivie d’un atelier créatif (45min) pendant lequel vous pourrez explorer votre créativité et appréhender l’art.

Lors de cet atelier, les participants seront invités à dessiner des fleurs, des compositions florales en s’inspirant des œuvres d’André Mare. Plusieurs niveaux d’atelier sont proposés pour que chacun puisse créer librement.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation

Places limitées Réservation conseillée .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

English : Visite-atelier au Musée Fernand Léger André Mare Le motif floral art déco d’André Mare

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite-atelier au Musée Fernand Léger André Mare Le motif floral art déco d’André Mare Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom