Visite-atelier « Autour de la Pergola » Hôtel de Ville Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Réservation sur inscription à culture@mairie-conflans.fr – enfant accompagné d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

L’artiste Conflanaise Elisabeth Liu vous donne rendez-vous devant l’œuvre de Daniel Buren à l’Hôtel de Ville pour découvrir, échanger et créer autour de ce parcours coloré. Vous explorerez la passionnante carrière de plus d’un demi-siècle de l’artiste en passant par 6 Bouquets pour Conflans installés en 2020 sur les quais de Seine pour arriver à la Pergola polychrome, œuvre pérenne qui accompagne la transformation de l’hôtel de ville. La visite sera suivie d’un atelier créatif à l’Atelier Parenthèses sur la lumière pour finir autour d’un café/thé ou sirops colorés.

Hôtel de Ville 63 rue Maurice-Berteaux 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-conflans.fr »}]

©LongLiu