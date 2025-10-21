Visite-atelier Canopée Place de Provence Montélimar

Visite-atelier Canopée Place de Provence Montélimar mardi 21 octobre 2025.

Visite-atelier Canopée

Place de Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme

Une visite guidée ludique suivie d’un atelier éphémère seront animés par les médiateurs du musée afin de découvrir la beauté et la diversité de la forêt Amazonienne, chère à l’artiste Dalva DUARTE.

Place de Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.musees@montelimar.fr

English :

A playful guided tour followed by an ephemeral workshop will be led by the museum?s mediators to discover the beauty and diversity of the Amazon rainforest, so dear to artist Dalva DUARTE.

German :

Eine spielerische Führung, gefolgt von einem vergänglichen Workshop, wird von den Vermittlern des Museums geleitet, um die Schönheit und Vielfalt des Amazonas-Regenwaldes zu entdecken, die der Künstlerin Dalva DUARTE so am Herzen liegt.

Italiano :

Una divertente visita guidata seguita da un laboratorio effimero sarà condotta dai mediatori del museo per scoprire la bellezza e la diversità della foresta amazzonica, tanto cara all’artista Dalva DUARTE.

Espanol :

Los mediadores del museo realizarán una divertida visita guiada seguida de un taller efímero para descubrir la belleza y la diversidad de la selva amazónica, tan apreciada por la artista Dalva DUARTE.

